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Отставание «Зенита» от «Краснодара» в РПЛ назвали чепухой

Экс-игрок «Кубани» Обедзинский считает, что «Зенит» навяжет борьбу «Краснодару»

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский заявил, что отставание петербургского «Зенита» от «Краснодара» в Российской премьер-лиге (РПЛ) является чепухой, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Боюсь, что для «Зенита» чепуха два очка отставания от «Краснодара». Это еще не показатель. Вот если бы сезон сейчас заканчивался, тогда, конечно, другое дело. Весной опять гонка будет, двенадцать туров», — сказал Обедзинский.

По итогам 18 туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо» с активом 32 балла. Следом за ним идет «Локомотив» (31) и «Спартак» (30).

«Крылья Советов» с 29 баллами завершили календарный год на шестой строчке, на седьмой строчке закрепился казанский «Рубин» с 28 очками. Столько же баллов у ЦСКА, занимающего восьмое место.

Ранее российский футболист «Зенита» отреагировал на слухи об уходе из клуба.

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