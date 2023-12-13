Роднина предположила, как президентство Трампа отразится на российском спорте

Депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о том, что возможное новое президентство Дональда Трампа в США не отразится на спорте в России, передает Sport24.

«Сильного влияния на МОК и остальные международные спортивные организации он не окажет. Надеяться на избрание Трампа не стоит — нужно самим работать», — сказала Роднина.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Латвия допустила бойкот Олимпиады-2024 из-за допуска России.