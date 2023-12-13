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Определились восемь участников плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны первые восемь команд, который сыграют в плей-офф Лиги чемпионов

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CARL RECINE/REUTERS

Стали известны первые восемь команд, которые сыграют в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/24.

В плей-офф Лиги чемпионов прошли «Бавария» (Германия), «Копенгаген» (Дания), «Наполи» (Италия), «Реал Сосьедад» (Испания) и «Интер» (Италия), «Арсенал» (Англия), ПСВ (Нидерланды), «Реал» Мадрид (Испания).

Остальные участники плей-офф главного европейского клубного футбольного турнира определятся 13 декабря.

Плей-офф Лиги чемпионов стартует 13 февраля. Жеребьевка 1/8 финала запланирована на 18 декабря.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские арбитры, ранее работавшие на матчах еврокубков, также перестали получать назначения на матчи.

Последний официальный матч в еврокубках с участием российской команды прошел 24 февраля 2022 года. Тогда «Зенит» сыграл со счетом 0:0 с испанским «Бетисом».

Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Юнайтед» не сыграет в весенней части еврокубков.

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Футбол. Лига чемпионов
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