«Манчестер Юнайтед» не сыграет в весенней части еврокубков

Английский «Манчестер Юнайтед» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов уступил мюнхенской «Баварии».

Встреча, которая прошла в Англии, завершилась со счетом 0:1.

Единственный мяч забил Кингсли Коман. Ему удалось отличиться на 71-й минуте поединка.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В параллельном матче датский «Копенгаген» обыграл турецкий «Галатасарай». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Копенгагена».

В турнирной таблице группы А первое место заняла «Бавария», набрав 16 очков. «Копенгаген» расположился на второй строчке (8). «Галатасарай» закончил групповой этап на третьем месте (5). Теперь команда из Турции сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» замкнул квартет (4).

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские арбитры, ранее работавшие на матчах еврокубков, также перестали получать назначения на матчи.

Ранее был побит мировой рекорд мадридского «Реала» по числу домашних матчей без поражений.