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Вратарь ЦСКА восхитилась выходом Костомарова на лед

Вратарь ЦСКА Тодуа о Костомарове: смотрите и молчите те, кто ноет

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Максим Блинов/РИА Новости

Вратарь и капитан женской команды ЦСКА Эльвира Тодуа восхитилась в своих соцсетях выходом фигуриста Романа Костомарова на лед.

«Просто нет слов. Кто там еще что-то ноет, что у него что-то не так, посмотрите и помолчите», — написала Тодуа.

11 декабря появилось видео, на котором Костомаров впервые выходит на лед в коньках после ампутации частей рук и ног.

«Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна», — написал Костомаров.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног. В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы.

Костомаров является чемпионом Олимпийских игр 2006 года. Тогда он выиграл золото в танцах на льду вместе со своей партнершей Татьяной Навкой.

Ранее Тина Канделаки отреагировала на видео, на котором Костомаров катается на коньках.

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