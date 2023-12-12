Экс-тренер «Динамо» не исключил влияние админресурса на чемпионскую гонку в РПЛ

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью Legalbet заявил, что на распределение мест в чемпионате России может повлиять админресурс.

Именно его влиянием специалист объясняет пенальти в ворота «Динамо» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела».

«Тут, конечно, мог подключиться админресурс. Просто так такие пенальти не ставятся. Потом было падение Тюкавина, и VAR ничего не сказал, а судя даже не пошел смотреть. Такое мы в «Динамо» проходили восемь лет назад, когда шли высоко», — заявил Силкин.

По итогам 18 туров первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо» с активом 32 балла. Следом за ним идет «Локомотив» (31) и «Спартак» (30).

«Крылья Советов» с 29 баллами завершили календарный год на шестой строчке, на седьмой строчке закрепился казанский «Рубин» с 28 очками. Столько же баллов у ЦСКА, занимающего восьмое место.

Ранее экс-игрок «Спартака» Владимир Гранат назвал оборону «Краснодара» лучшей в РПЛ.