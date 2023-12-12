Загитова показала, как приседает со штангой

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова в своих социальных сетях опубликовала видео тренировки из зала.

На нем спортсменка показала, как приседает со штангой, выполнила несколько упражнений на пресс и продемонстрировала растяжку, исполнив поперечный шпагат.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

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