В Оргкомитете ОИ-2024 поприветствовали допуск российских атлетов

Глава Оргкомитета летних Олимпийских игр 2024 года в Париже Тони Эстонке заявил, что приветствует допуск российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. Его слова приводит Reuters.

«Мы уважаем это решение. Мы будем приветствовать участие спортсменов в соответствии с указанными правилами, то есть без флагов, гимнов, должностных лиц и командных турниров. Таким образом, эти делегации будут очень небольшими, но их будут приветствовать», — заявил чиновник.

На заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы. 8 декабря МОК допустил российских атлетов до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

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