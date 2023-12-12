Овечкина назвали обузой для «Вашингтона»

Американские фанаты Национальной хоккейной лиги (НХЛ) критично оценили выступление российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который не может забить уже десять матчей. Комментарии фанатов приводит InoProSport.

«Этот парень никогда не сдастся. Хотя уже давно является обузой для команды», — написал @miksurly7.

«Возможно, ему стоит покинуть Вашингтон... Думаю, в канадском клубе он вновь начнет забивать», — заявил @CorrectDRWTakes.

«Время безжалостно. Увы, но ожидайте антирекорд», — добавил @MyTahltan24.

В ночь на 11 декабря по московскому времени «Вашингтон» обыграл «Чикаго Блэкхоукс» (4:2). Овечкин отдал голевую передачу, но не забил. Его безголевая серия продлилась до десяти матчей, что стало повторением его антирекорда в НХЛ.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 25 матчах и набрал всего 16 очков — пять заброшенных шайб и 11 голевых передач.

В ночь на 8 декабря в матче с «Даллас Старз» капитан «столичных» набрал 1500-е очко в НХЛ, отдав голевой пас. Он стал первым хоккеистом из России, которому покорилось это достижение.

Ранее Овечкину предложили пописать на руки, чтобы начать забивать.