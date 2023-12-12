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Фигуристка Щербакова рассказала о своей диете

Фигуристка Щербакова заявила, что живет без изнуряющих диет

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Телеграм-канал «Anna Shcherbakova»

Действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова в интервью Mail.ru заявила, что старается питаться сбалансированно, не изнуряя себя диетами.

«Регулярные тренировки присутствуют в моей жизни, да и выступления не дают расслабиться. Что касается питания, мне понадобилось время, чтобы найти разумный баланс. Держать себя в форме, но без жестких ограничений и изнуряющих диет. Но многому все еще учусь», — заявила фигуристка.

11 июля издание Sport24 сообщило, что Щербакова заболела мононуклеозом. Это заболевание вирусной природы, при котором развивается лихорадка, увеличиваются печень и селезенка, лимфатические узлы, поражаются гортань, глотка. 1 августа РИА Новости сообщило, что спортсменка вернулась к тренировкам.

Спортсменка не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях прошлого сезона не участвовала. В конце августа 2022 года спортсменка перенесла операцию на колене и восстанавливалась несколько месяцев. 27 июня РИА Новости сообщило о возобновлении карьеры Щербаковой.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова на день станет хоккеисткой.

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