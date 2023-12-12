Роналду назвал то, что о чем сожалеет в жизни

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что сожалеет о позднем переходе в «Аль-Наср». Об этом сообщил Roya News.

По его словам, если бы он перебрался в Саудовскую Аравию раньше, то был бы более счастлив.

«Я чувствую себя очень хорошо в «Аль-Насре», и я с нетерпением жду возможности показать лучший футбол в этом великом клубе. Мне очень жаль, что я не перешел в «Аль-Наср» раньше, но сейчас я здесь, чтобы помочь команде и добиться успехов.

Я буду выкладываться в «Аль-Насре» вдвое сильнее, чем выкладывался в Европе, и буду усердно работать, чтобы добиться успеха в этом чудесном клубе», — заявил Криштиану.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. В минувшем сезоне он провел в чемпионате Саудовской Аравии 16 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами. 12 августа Роналду завоевал первый трофей в составе «Аль-Насра» — Кубок арабских чемпионов.

Ранее сообщалось, что «Ростов» расторг контракт с Алексеем Ионовым.