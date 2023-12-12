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Авербух назвал временной историей ажиотаж вокруг «Слова пацана»

Авербух назвал временной историей ажиотаж вокруг сериала «Слово пацана»

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Пресс-служба Первого канала

Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух в интервью «Матч ТВ» заявил, что не планирует постановку по сериалу «Слово пацана».

«Для меня эта история совершенно не просится на лед. Я думаю, что это временная история, которая попала на гребень внимания. Это рабочая тема. Когда-то был фильм «Крестный отец», сериал «Бригада», который тоже взрывал в свое время.

Да, эта тема пропадает, но я на льду ее не вижу. Лучше героев успешного фильма «Лед» поставить на коньки. Мне кажется, что это понятнее и светлее», — заявил Авербух.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований фигуристов из России и Белоруссии. В июне 2023 года ISU продлил отстранение.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Ранее Татьяна Тарасова заявила о гордости после первого выхода Романа Костомарова на лед в протезах.

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