Эрдоган позвонил избитому судье

Президент Турции Реджеп Эрдоган позвонил избитому в рамках матча 15-го тура турецкой Суперлиги «Анкарагюджю» — «Ризеспор» судье Халилу Умуту Мелеру, сообщает A Spor.

Глава государства пожелал рефери скорейшего выздоровления и возвращения к работе.

«Президент выразил сожаление по поводу инцидента и сказал, что поручит соответствующим министрам немедленно расследовать произошедшее», — говорится в сообщении.

11 декабря глава «Анкарагюджю» напал на судью Халила Умута Мелера в конце матча с «Ризеспором» в рамках 15-го тура турецкой Суперлиги.

После первого удара арбитр упал на газон и получил еще несколько ударов. Судья смог самостоятельно подняться. Под левым глазом у него появился синяк. Ему оказали помощь в судейской комнате.

Встреча завершилась со счетом 1:1. «Ризеспор» смог сравнять счет на седьмой добавленной минуте. Гол, который принес «Ризеспору» ничью, забил Адольфо Гайч, права на которого принадлежат московскому ЦСКА.

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