В Олимпийском комитете России назвали главного русофоба в мире спорта

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что глава Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) Себастьян Коу является самым известным русофобом в мире спорта. Его слова приводит РИА Новости.

«Себастьян Коу — самый известный русофоб в спортивном мире, поэтому другой реакции от него не следовало ожидать», — заявил Поздняков.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В тот же день Коу сообщил, что позиция Всемирной легкоатлетической ассоциации по отстранению российских спортсменов остается прежней, в связи с чем они не примут участия в Играх-2024.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее Латвия допустила бойкот Олимпиады-2024 из-за допуска России.