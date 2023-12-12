Представитель Захаряна рассказал о трудностях игрока в «Реале Сосьедад»

Геннадий Голубин, советник российского футболиста «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о трудностях адаптации игрока в Испании. Его слова передает «Чемпионат».

«Захарян попал совершенно в другую среду ― ментально, футбольно, языковую. В команде только четыре человека говорят на английском, остальные все на испанском. А Арсен еще и ковидом переболел. Все это наложилось на бытовые вопросы. В Испании же не так, как у нас, ― там на базе не поживешь. Но сейчас Захарян уже чувствует себя уверенно.

Понятно, что конкуренция cерьезная и c Мендеcом, и cо вcеми оcтальными. Выиграть ее тяжело ― четыре человека из «Реала Cоcьедад» играют в cборной Иcпании. В Ла Лиге это лучшая команда по игре без мяча. Арcен говорит, что он никогда cтолько в жизни в зале не занималcя», — заявил агент.

Арсен Захарян перебрался в испанский клуб из московского «Динамо» в августе этого года. Его контракт с командой рассчитан на пять лет. В прошлом матче чемпионата Испании против «Вильярреала» Захарян отметился голевой передачей.

В турнирной таблице Ла Лиги «Реал Сосьедад» занимает шестое место, набрав 29 очков. В следующем туре команда Захаряна на своем поле сыграет с севильским «Бетисом». Игра пройдет 17 декабря. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:15 по московскому времени.

Ранее экс-селекционер «Эспаньола» рассказал, кто из россиян способен заиграть в Ла Лиге.