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Российский хоккеист потерял единоличное первое место в гонке снайперов НХЛ

Игрок «Торонто» Мэттьюс догнал Кучерова в гонке снайперов НХЛ

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Kim Klement Neitzel/Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» обыграл на своей площадке «Торонто Мэйпл Лифс».

Встреча завершилась со счетом 4:3 (ОТ). Первую шайбу в матче забросил игрок «Торонто» Остон Мэттьюс. Это взятие ворот стало для него 19-м в сезоне. По этому показателю он догнал россиянина Никиту Кучерова из «Тампы». Теперь они делят первое место в снайперской гонке НХЛ.

В списке бомбардиров Кучеров продолжает лидировать, набрав 47 очков (19+28).

В ночь на 10 ноября «Тампа» в овертайме обыграла «Сиэтл Кракен» со счетом 4:3. Кучеров оформил победный гол, а в основное время набрал два очка: забросил шайбу и записал на свой счет результативную передачу. По итогам матча Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по играм с 3+ очками. Он делит вторую строчку с нападающим Мартеном Сан-Луи.

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Ванкувером». Игра пройдет 13 декабря. Команды выйдут на лед в 6:00 по московскому времени.

11 декабря Кучеров был признан первой звездой недели в НХЛ.

Ранее Кучеров прервал рекордную результативную серию в НХЛ.

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