Латвия допускает бойкот Олимпиады-2024 из-за допуска России

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что на Олимпийских играх — 2024 вряд можно будет увидеть латвийских или украинских спортсменов в том случае, если решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских атлетов до Игр в Париже не изменится. Его слова приводит Lithuanian National Radio and Television.

«Но это, конечно, решение, которое должно быть принято правительствами и спортивными сообществами в каждой стране и, конечно, оно должно быть хорошо скоординировано и хорошо продумано со странами-единомышленниками, включая Украину, страны Балтии и другие европейские страны, которые недовольны этими решениями», — заявил Ринкевичс.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

Ранее Украина передумала бойкотировать Олимпиаду из-за России.