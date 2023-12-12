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Тарасова заявила о гордости после первого выхода Костомарова на лед в протезах

Тренер Тарасова назвала фигуриста Костомарова примером для всех

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала видео, на котором запечатлено, как олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые выходит на лед в коньках после перенесенных операций по ампутации. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Я им горжусь! Он такой единственный, сильный и мужественный, показывает нам, что возможно все, даже если ты тяжело болен, то все равно можешь вернуться. Он пример для всех нас. Гордость, да и только! Я с удовольствием пойду на шоу, в котором Роман примет участие, буду с нетерпением ждать его выступления», — заявила Тарасова.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног. В начале июля 2023 года фигуриста выписали из больницы.

Костомаров является чемпионом Олимпийских игр 2006 года. Тогда он выиграл золото в танцах на льду вместе со своей партнершей Татьяной Навкой.

Ранее Тина Канделаки отреагировала на видео, на котором Костомаров катается на коньках.

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