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Президент Турции Эрдоган осудил главу клуба за избиение судьи после матча

Президент Турции Эрдоган пожелал здоровья избитому после матча Суперлиги судье

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в социальной сети прокомментировал факт нападения главы клуба «Анкарагюджю» Фарука Коджа на арбитра Умута Мелера после матча 15-го тура турецкой Суперлиги с «Ризеспором», заявив, что осуждает подобное.

«Я осуждаю нападение на арбитра Халила Умута Мелера после матча «Анкарагюджю» — «Ризеспор», сыгранного сегодня вечером, и желаю ему скорейшего выздоровления. Спорт означает мир и братство. Спорт несовместим с насилием. Мы никогда не допустим насилия в турецком спорте», — написал президент Турции.

Коджа выбежал на поле после финального свистка и напал на судью. После первого удара арбитр упал на газон и получил еще несколько ударов. Судья смог самостоятельно подняться. Под левым глазом у него появился синяк. Ему оказали помощь в судейской комнате.

Встреча завершилась со счетом 1:1.«Ризеспор» смог сравнять счет на седьмой добавленной минуте. Гол, который принес «Ризеспору» ничью забил Адольфо Гайч, права на которого принадлежат московскому ЦСКА.

В турнирной таблице чемпионата Турции «Анкарагюджю» занимает 11-е место, набрав 18 очков. «Ризеспор» идет на восьмом месте, имея в активе 22 очка. Лидирует в турнирной таблице «Фенербахче». В активе команды из Стамбула 40 баллов. По дополнительным показателям «Фенеру» уступает «Галатасарай».

Ранее россиянин избил канадца в матче НХЛ, отомстив за своего одноклубника.

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