Названа ключевая причина антирекорда Овечкина в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников рассказал о причинах, которые влияют на низкую результативность российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

«Может быть, влияют и изменения в игре «Вашингтона». Овечкин теряет привычных партнеров. Один из лучших центральных нападающих в мире Бэкстрём сломался. Недавно из состава убрали Кузнецова. Значит, что-то непонятное происходит внутри команды. Мы не можем знать, что именно случилось, поскольку находимся далеко от них», – сказал Кожевников.

В ночь на 11 декабря «Вашингтон» обыграл «Чикаго Блэкхоукс». Овечкин отдал голевую передачу, но не забил. Его безголевая серия продлилась до десяти матчей, что стало повторением его антирекорда в НХЛ.

Антирекорд Овечкина по матчам подряд без заброшенных шайб в рамках одной регулярного сезона был установлен в феврале — марте 2017 года (десять матчей). Серии из девяти встреч без заброшенных шайб также были зафиксированы в сезонах-2008/2009 и 2010/2011.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Овечкин вышел на лед в 25 матчах и набрал всего 16 очков — пять заброшенных шайб и 11 голевых передач. При этом в ночь на 8 декабря в матче с «Даллас Старз» капитан «столичных» набрал 1500-е очко в НХЛ, отдав голевой пас. Он стал первым хоккеистом из России, которому покорилось это достижение.

Ранее Роман Ротенберг дал совет Овечкину.