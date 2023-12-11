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Назван самый совершенный теннисист

Первая ракетка мира Джокович назвал Алькараса самым совершенным теннисистом

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Andrew Couldridge/Reuters

Первая ракетка мира Новак Джокович высказался о влиянии испанца Карлоса Алькараса на его игру. Слова серба приводит The Tennis Letter.

«Он самый совершенный игрок, которого я видел за целую вечность... Поражение на Уимблдоне настолько разозлило меня, что мне нужно было выиграть все на американской земле, что я и сделал. Для меня это прекрасная возможность заново изобрести себя и по-настоящему работать усерднее, чем когда-либо», — заявил Джокович.

Алькарас победил серба в финале Уимблдона-2023. После этого Джокович обыграл испанца в финале «мастерса» в Цинциннати и в полуфинале Итогового турнира ATP.

36-летний Джокович завершил сезон на первом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 20-летний Алькарас стал вторым.

Джоковчич является рекордсменом по титулам на турнирах Большого шлема (24) и серии «Мастерс» (40), а также по числу побед на итоговых турнирах ATP (7).

Ранее в России рассказали, когда теннисистов могут допустить до Олимпиады.

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