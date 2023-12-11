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Названа проблема Овечкина, которая мешает ему забивать

Экс-арбитр Вайсфельд заявил о функциональном спаде Овечкина

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Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/Reuters

Известный эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд объяснил, с чем может быть связана безголевая серия российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит mk.ru.

«Что касается самого Овечкина, то с ветеранами есть одна проблема — никогда не знаешь, когда у них наступит спад. Вот Яромир Ягр до сих пор играет — он, наверное, до 70 лет будет играть, а некоторые уже в 30 лет становятся стариками в хоккейном плане. Возможно, у Александра наступил какой-то функциональный спад», — заявил он.

В ночь на 10 декабря «Вашингтон» со счетом 4:0 обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Овечкин не сумел забить в этом матче, таким образом, продлив свою безголевую серию до девяти матчей.

В текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Овечкин вышел на лед в 24 матчах и набрал всего 15 очков — пять заброшенных шайб и десять голевых передач. При этом в ночь на 8 декабря в матче с «Даллас Старз» капитан «столичных» набрал 1500-е очко в НХЛ, отдав голевой пас. Он стал первым хоккеистом из России, которому покорилось это достижение.

Ранее Овечкин оказался в шаге от повторения личного антирекорда.

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Хоккей. НХЛ
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