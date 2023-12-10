Тарасова оценила прогресс российского фигурного катания без ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью Sport24 заявила, что российские фигуристы продолжают прогрессировать, несмотря на отсутствие международных стартов.

«За этот год мы смогли сохранить качество фигурного катания без международных соревнований. Продолжаем расти и развиваться и под таким прессом! Я смотрю все соревнования и могу это подтвердить. Когда мы выйдем на мир, то все поймут, что сделали нас только сильнее.», — заявила Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После Олимпийских игр 2022 года в Пекине российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.

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