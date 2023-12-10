Загитова оценила популярность фигурного катания

Олимпийская чемпионка — 2018 Алина Загитова заявила, что фигурное катание является одним из самых популярных видов спорта. Ее слова приводит РИА Новости.

«Я это замечаю не только по количеству желающих попасть на мастер-класс [на ГУМ-катке], но и по полным трибунам на соревнованиях и шоу. Я счастлива, что люди имеют возможность попробовать мой любимый вид спорта и влюбиться в него», — поделилась она.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, которая смогла завоевать все титулы в мировом фигурном катании.

Соревнования 2020 и 2021 годов Загитова пропустила, но с тех пор она так и не объявила о том, что завершила профессиональную карьеру. В феврале 2022 года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубка Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу. Вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период».

В августе фигуристка попала в ряд скандалов. Сначала она во время интервью о хоккее допустила оговорку, что вызвало широкое обсуждение общественности. После Загитова выложила видео за рулем автомобиля, который пересекает «зебру» на зеленый светофор для пешеходов.

Ранее Загитова станцевала в ярком платье с глубоким разрезом.