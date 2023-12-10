Судья напал на футболиста с ножом во время матча

Футбольный арбитр Ремихио Армоа напал с ножом на одного из футболистов команды, на матче которой работал. Об этом сообщает Goal.

Во время поединка, который проходил в Аргентине, в провинции Мисьонес, на поле произошла стычка, переросшая в драку. Футболисты окружили арбитра, Армоа достал нож и нанес удар одному из игроков — издание отмечает, что речь идет о футболисте Кевине А. В источнике отмечено, что пострадавший выступает за клуб «Чакарита Хуниорс», играющий в Примере B — втором дивизионе чемпионата Аргентины, победитель которого получает право сыграть в высшей лиге.

Из-за полученного ранения футболист потерял сознание. Партнеры по команде унесли его с поля и передали в руки медикам. Игрок был доставлен в больницу, где у него диагностировали прокол легкого. Опасности для его жизни нет.

Армоа после произошедшего попытался скрыться, однако сотрудники правоохранительных органов задержали футбольного арбитра, изъяли оружие, а позднее возбудили уголовное дело в связи с нападением на игрока.

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