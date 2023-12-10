«ПСЖ» и «Реал» договорились о трансфере Мбаппе

Мадридский «Реал» договорился с парижским «ПСЖ» о переходе французского нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание Sport.fr.

По договору сторон «ПСЖ» может получить денежную компенсацию и бонус за Мбаппе. Француз будет получать €35 млн в год, что сделало бы футболиста самым высокооплачиваемым среди игроков «Реала». Также испанский клуб готов сделать исключение из правил для футболиста и предоставить все права на использование своего образа за пределами поля.

В текущем сезоне Мбаппе принял участие в 13 матчах Лиги 1, в которых сумел отличиться 15 раз и сделать две голевые передачи. В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из «Интер Майами» соответственно.

Издание AS 6 декабря сообщило, что руководство «сливочных» планирует 1 января 2024 года обратиться к представителям 24-летнего форварда с контрактным предложением. У футболиста будет две недели на принятие решения.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» идет на первом месте, набрав 38 очков.

Ранее в «Реале» ответили на вопрос о трансфере Мбаппе.