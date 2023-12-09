Чемпионка мира по боксу вышла на взвешивание в нижнем белье

Чемпионка мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в легчайшем весе Эбани Бриджес появилась на церемонии взвешивания в откровенном наряде.

Спортсменка пришла в откровенном белье и чулках на процедуру взвешивания и сошлась в битве взглядов со своей соперницей Мийо Йосидой. Австралийка показала на взвешивании 53,4 кг, а японка — 53,3 кг.

Поединок пройдет 10 декабря в рамках вечера бокса в американском Сан-Франциско.

Главным событием вечера станет бой за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в суперлегком весе между американцами Девином Хэйни и Риджисом Прогрейсом.

Эбани Бриджес в подростковом возрасте увлекалась карате (получила черный пояс), тайским боксом и кикбоксингом. Около десяти лет занималась бодибилдингом. Получила степень бакалавра математики, а затем степень магистра педагогики. Работает учителем математики в средней школе.

37-летняя австралийка выступала на любительском ринге с 2016 по 2018 год в весовой категории до 54 кг. Она дебютировала на профессиональном ринге в феврале 2019 года.

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