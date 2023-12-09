Силач Агаджанян рассказал, как восстанавливается после мировых рекордов

Российский силач Сергей Агаджанян установил неофициальный рекорд мира, удержав на плечах штангу весом 210 кг и одновременно надув до разрыва две медицинские грелки. Как он рассказал «Газете.Ru», цель его побед — популяризировать здоровый образ жизни. Он уточнил, что этот рекорд был установлен в рамках подготовки к другому достижению в мае 2024 года — удержанию на плечах установки в виде автомобиля «Москвич» и надуванию грелок.

«Все рекорды — это не бравада личной мощи, а инструмент общественной деятельности для популяризации спортивного образа жизни. Я хочу показать молодежи и зрелому поколению, на что способен спортивный здоровый человек, который не имеет вредных привычек. Я очень давно не пью, не курю, потому что делать такие сложные вещи, имея в своем послужном списке вредные привычки, будет крайне тяжело. Это первый комбинированный силовой рекорд, идея которого принадлежит не мне, а руководителю Международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаилу Паллеру. Были сочленены две взаимопротиворечащие физиологии вещи — удержание тяжести на трапеции, которая давит со страшной силой на диафрагму, и надувание грелки. Это рекорд неофициальный, промежуточный, в рамках подготовки к другому сложному рекорду, который должен состояться в мае в Кисловодске. Там я должен на платформе удерживать установку в виде автомобиля «Москвич» и надувать медицинские грелки. Рекорд будет посвящен деятельности нашего циркового силача, одного из самых сильных людей советской эпохи Валентина Дикуля. Он когда-то в цирковых шоу на треугольной платформе удерживал на своих плечах автомобиль «Волга». Мы решили сделать ремейк, усложнить», — сказал он.

Агаджанян добавил, что тренируется четыре-пять раз в неделю и тщательно следит за своим рационом.

«Сейчас мои тренировки носят многоповторный характер, они вырабатывают силовую выносливость. Я в своих трюках совмещаю элементы стронгмена и элементы сценического экстрима — разрушение предметов. Для того чтобы быть многостаночником, приходится следить за рационом. Я не могу позволить себе много сладкой пищи или обогащенной углеводами, только накануне мероприятий. Ем пять-шесть раз в день дробно еду, обогащенную белком, чтобы организм справлялся, и эта энергия шла на пользу, а не во вред. Тренируюсь в среднем четыре-пять раз в неделю. Помимо того, что я делаю многоповторные тренировки, я делаю один подход на силу всегда, а в конце тренировки — кардио. Иногда бывает супер-кардио, когда я иду семь-десять километров и одновременно, когда уже устал, беру медицинские грелки и дую их прямо на дорожке, даю сверхнагрузку. У меня стандартно есть день ног, совмещенный с тренировкой плеч, день грудных мышц, куда я ставлю работу на трицепс, день спины, куда я ставлю отработку на бицепс, и четвертый день — отработка сценического экстрима и рук, когда я поднимаю штангу, ставлю штангу и начинаю надувать грелку, либо скручивать в трубочку сковородки или походные миски», — пояснил он.

По словам Агаджаняна, раньше он мог после установки рекорда в тот же день пойти на тренировку, однако в последние годы силач начал давать организму возможность восстановиться.

«Я перестал последние три-четыре года нагружать себя после трюков. Раньше такое бывало, что я перетянул теплоход в 2019 году на Андреевском причале, который вместе со всем внутренним убранством весил 170 тонн, и пошел в этот же день на тренировку. Так не делается. Конечно, я даю организму отдохнуть, восстановиться — прогулки на свежем воздухе, контрастный душ. Успокоить нервную систему, сосудистую, потому что первые сутки очень сильный отходняк в плане сосудистой системы, перепады давления, спазмы могут быть даже миокарда. Как правило, если я хорошо подготовлен к рекорду, таких факторов становится меньше», — заключил он.

Российский силач, рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк установил новый рекорд мира, удержав на плечах штангу весом 210 кг почти минуту и надув при этом до разрыва две медицинские грелки 9 декабря, посвятив его Дню героев Отечества. Об этом РИА Новости рассказал многократный рекордсмен России и мира, сильнейший человек России 2022 года Давид Шамей. Рекорд был зафиксирован во Дворце спорта «Триумф» в подмосковных Люберцах.

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