Мостовой заявил о желании возглавить «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой признался, что согласится возглавить красно-белых, если ему поступит соответствующее предложение. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Однажды я сказал: «Уже всех перепробовали в роли главного тренера «Спартака». Почему бы и нас не попробовать?» — заявил Мостовой.

Матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов» должен состояться в субботу, 9 декабря, старт запланирован на 14:00 по столичному времени. Соперников рассудит Павел Кукуян. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пропустит эту игру из-за дисквалификации.

Перед 18-м туром «Спартак» идет на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. «Крылья» с 29 баллами расположились на четвертой строчке.

21 августа Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию. Мостовой дебютировал за московский клуб против «Кайрата» 7 июня 1987 года, на стадионе «Динамо». Футболист вышел на замену за пятнадцать минут до конца игры. Он выступал за «Спартак» до 1991 года, в составе клуба он дважды выиграл чемпионат СССР, стал обладателем Кубка Федерации футбола СССР.

Ранее Мостовой критично оценил игру «Спартака» в РПЛ.