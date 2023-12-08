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Стало известно, почему Абаскаль получил дисквалификацию на три игры

Глава КДК РФС заявил, что испытательный срок тренера Абаскаля — один год

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Edgar Breshchanov/Global Look Press

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц объяснил, почему было принято решение дисквалифицировать главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля на три матча (один из которых — условно), а также рассказал, что специалист, принявший участие в заседании, признал свое поведение неправильным. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Испытательный срок — один год. В протоколе было четко указано, что его агрессивное поведение было выражено в толчке игрока соперника двумя руками с применением чрезмерной силы после остановки игры», — заявил Григорьянц.

В середине первого тайма матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом» (1:2) испанский тренер красно-белых Абаскаль получил красную карточку за толчок игрока грозненского клуба Бернарда Бериши, который во время празднования гола своей команды прыгнул двумя ногами в техническую зону «Спартака». Полевой игрок был предупрежден и больше никакого наказания не понес.

Ранее Василий Уткин назвал безвыходной ситуацию с Абаскалем.

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