В США не верят, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Североамериканский журналист Энди Стрикленд в эфире подкаста The Cam & Strick Podcast признался, что не верит в то, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет догнать Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я думал об этом. Ненавижу, что говорю это, но он не догонит Гретцки. Не в этот раз. Но ты же знаешь, он из тех парней, кто вернется в следующем году и забьет 28 голов. Сейчас на его счету пять шайб в 21 встрече. Он идет по графику в 20 голов за сезон. Когда дошло до того, что он не получает место в первой спецбригаде большинства автоматически? Когда он не твоя главная опция в большинстве и ты просто выбрасываешь его оттуда…» — заявил Стрикленд.

Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

В текущем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин провел в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 22 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении семи последних игр. В ночь на 8 декабря «Вашингтон» дома сыграет с «Даллас Старз». Матч начнется в 04:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин назвал имя актера, который мог бы сыграть его в фильме.