Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США не верят, что Овечкин побьет рекорд Гретцки

Журналист Стрикленд: ненавижу, что говорю, но Овечкин не догонит Гретцки

close
100%
Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Североамериканский журналист Энди Стрикленд в эфире подкаста The Cam & Strick Podcast признался, что не верит в то, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет догнать Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я думал об этом. Ненавижу, что говорю это, но он не догонит Гретцки. Не в этот раз. Но ты же знаешь, он из тех парней, кто вернется в следующем году и забьет 28 голов. Сейчас на его счету пять шайб в 21 встрече. Он идет по графику в 20 голов за сезон. Когда дошло до того, что он не получает место в первой спецбригаде большинства автоматически? Когда он не твоя главная опция в большинстве и ты просто выбрасываешь его оттуда…» — заявил Стрикленд.

Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

В текущем сезоне капитан «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин провел в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 22 матча, отметившись пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении семи последних игр. В ночь на 8 декабря «Вашингтон» дома сыграет с «Даллас Старз». Матч начнется в 04:00 по московскому времени.

Ранее Овечкин назвал имя актера, который мог бы сыграть его в фильме.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами