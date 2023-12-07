Теннисистка Андреева сделала самый большой рывок в рейтинге WTA за год

Российская теннисистка Мирра Андреева совершила самый большой прорыв в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) за 2023 год. Об этом сообщает Tennis.com.

По ходу календарного года Андреева поднялась с 405-го на 46-е место, поднявшись на 359 строчек рейтинга. Анастасия Павлюченкова сделала рывок в 308 мест, забравшись на 59-ю позицию с 367-й. 211 позиций в рейтинге отыграла украинка Элина Свитолина, поднявшись с 236-го на 25-е место.

16-летняя Андреева дошла до второго круга Открытого чемпионата США (US Open), где уступила представительнице США Кори Гауфф. Встреча, продолжительность которой составила 1 час 17 минут, завершилась победой 19-летней американки со счетом 6:3, 6:2.

Благодаря удачному выступлению на Уимблдоне-2023 россиянка впервые вошла в 100 лучших рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). В апреле на соревнованиях в Мадриде она стала самой молодой теннисисткой, вышедшей в четвертый круг турниров категории WTA-1000 с момента их реформы в 2009 году.

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