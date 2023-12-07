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Акинфеев попросил больше не сравнивать его с Яшиным и Дасаевым

Вратарь ЦСКА Акинфеев попросил больше не сравнивать его с Яшиным и Дасаевым

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Максим Богодвид/РИА Новости

Голкипер столичного ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «Чемпионату» заявил, что испытывает дискомфорт, когда его сравнивают со Львом Яшиным и Ринатом Дасаевым.

По его словам, он не придет значения разговорам о том, кто является лучшим вратарем в истории страны.

«Честно признаюсь, что мне весь день присылают комментарии в контексте дискуссии вокруг моей скромной персоны. Лично я против таких сравнений, особенно с вратарями, лучшими в своих эпохах. Мне дико неудобны эти сравнения. Для меня всегда важно было просто играть в футбол, делать хорошо свое дело и не подставлять тех, для кого я играю», — заявил Акинфеев.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА. Всего на его счету более 750 матчей за красно-синих. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны, а в сезоне-2004/05 становился обладателем Кубка УЕФА. В 2023 году голкипер празднует 20-летие своего первого матча во взрослом футболе.

В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, который прошел на полях Австрии и Швейцарии. В 2018 году Акинфеев вышел со сборной России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира.

Ранее бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта опроверг близость к «Спартаку».

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