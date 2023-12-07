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Абаскалю предсказали скорое увольнение из «Спартака»

Агент Камоцци предсказал скорое увольнение тренера Абаскаля из «Спартака»

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Stupnikov Alexander/Global Look Press

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, назвал дисквалификацию главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля суровым, но справедливым решением. Его слова передает Sport24.

«Три матча дисквалификации — суровое, но справедливое наказание для Абаскаля. Испанец должен отвечать за свои эмоции, тем более есть высокая вероятность, что тренер покинет «Спартак» еще до конца своего отстранения», — заявил агент.

7 декабря контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Абаскаля на три матча, один из которых — условно.

3 декабря «Спартак» на везде уступил «Ахмату» (1:2) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В середине первого тайма испанский тренер красно-белых получил красную карточку за толчок игрока грозненского клуба Бернарда Бериши, который во время празднования гола своей команды прыгнул двумя ногами в техническую зону «Спартака». Позже Абаскаль извинился за свое поведение.

Ранее «Ростов» заинтересовался Роналдо.

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