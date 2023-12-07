Тренер клуба НХЛ признал россиянина лучшим хоккеистом лиги

Главный тренер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Джон Купер выразил мнение, что российский форвард команды Никита Кучеров является лучшим игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на текущий момент. Его слова приводит пресс-служба «молний».

«Много великолепных игроков в этой лиге, они лучшие в мире, но сейчас он (Кучеров) находится на вершине. Он показывает элитный уровень», — сказал специалист.

В ночь на 7 декабря по московскому времени «Тампа» обыграла «Питтсбург Пингвинз» (3:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Кучеров записал на свой счет гол и результативную передачу. По итогам встречи он был признан второй звездой матча.

Кучеров возглавляет гонку лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ. На счету российского форварда 17 заброшенных шайб и 27 результативных передач в 26 играх.

Кучеров ранее установил рекорд клуба по скорости достижения 40 очков в сезоне. Для этого ему потребовалось 24 матча. Предыдущий рекорд принадлежал капитану «Тампы» Стивену Стэмкосу. Канадский форвард набрал 40 очков в 25 матчах в сезоне-2010/2011.

Ранее российского вратаря заменили после трех пропущенных шайб за пять минут.