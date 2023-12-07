Гвардиола восхитился экс-тренером «Спартака»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил восхищение наставником «Астон Виллы» Унаи Эмери, чей клуб обыграл «горожан» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ), передает пресс-служба «Сити».

«Все команды, которыми он руководил, имеют его влияние. Его отпечаток очевиден. Команды становятся лучше во всех аспекта. Я испытываю большое восхищение Эмери», — сказал Гвардиола.

Встреча завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч забил Леон Бэйли. Он отличился на 73-й минуте.

«Сити» и «Астон Вилла» сыграют между собой во втором круге 3 апреля.

Эмери тренировал московский «Спартак» в 2012 году.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает четвертое место, набрав 30 очков. «Астон Вилла» располагается на третьей строчке, имея в активе 32 балла. На первом месте идет лондонский «Арсенал», набрав 36 очков. Второе место занимает «Ливерпуль», имея в активе 34 балла.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Лутоном». Встреча состоится 10 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

«Астон Вилла» проведет поединок против «Арсенала». Команды выйдут на поле 9 декабря в 20:30 по московскому времени.

Ранее «Манчестер Сити» установил антирекорд Гвардиолы.