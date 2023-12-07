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Тарпищев назвал Костомарова героем нашего времени

Президент ФТР Тарпищев об экс-фигуристе Костомарове: герой нашего времени

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Телеграм-канал «Роман Костомаров»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал тренировку экс-фигуриста Романа Костомарова с теннисистом Кареном Хачановым, передает «Матч ТВ».

«Я считаю, что Костомаров — герой нашего времени. Помимо его спортивных результатов, надо сказать, что он человек колоссальной силы воли и мужества. У него сумасшедшая тяга к жизни», — сказал Тарпищев.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

В начале июля 2023 фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами на ногах. 22 августа Костомаров поучаствовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи вместе со своей женой Оксаной. Он впервые вышел на лед к зрителям после попадания в больницу.

Ранее Хачанов поделился впечатлениями от игры с Костомаровым.

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