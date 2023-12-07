Хоккеист Ковальчук объяснил свое возвращение в «Спартак»

Хоккеист Илья Ковальчук в интервью YouTube-каналу хоккейного «Спартака» заявил, что ему очень приятно вернуться в красно-белый клуб.

«Я посчитал, что у меня есть какая-то недосказанность по отношению к родному клубу. Очень приятно вернуться. Буду надеяться, что я помогу своим опытом, так что только вперед, все вместе», — сказал Ковальчук.

Ковальчук был представлен в качестве игрока команды на матче против «Динамо» 5 декабря. Тогда красно-белые обыграли своего соперника со счетом 8:7 в овертайме.

Красно-белые возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, набрав 54 очка. У бело-голубых столько же набранных баллов, но есть игра в запасе.

Ковальчук выступал за «Спартак» с 1999 по 2001 год. Вместе с клубом он стал чемпионом Высшей лиги.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Ковальчук выступал за «Атланту», «Нью-Джерси», «Вашингтон» и «Монреаль». В 2021 году в составе омского «Авангарда» Ковальчук стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

Ранее стала известна зарплата Ковальчука в «Спартаке».