Болельщики «Реала Сосьедад» подвергли критике Захаряна

Фанаты «Реала Сосьедад» раскритиковали в соцсетях игру российского футболиста команды Арсена Захаряна после матча второго раунда Кубка Испании с «Андрайчем», передает «Чемпионат».

«Когда вы платите €13 млн, вы не можете ждать адаптации два года. Захарян уже начинает вводить меня в отчаяние», — написал пользователь под ником OyarEsD1ØS.

«Дадье недотягивает до игрока основной команды, а Захарян — ничто, когда играет на фланге», — написал Jon G.

«Реал Сосьедад» победил со счетом 1:0, а Захарян не отметился результативными действиями.

20-летний полузащитник пополнил испанский клуб 19 августа. Его контракт с клубом рассчитан на пять лет. До этого на протяжении трех лет он выступал за московское «Динамо».

В следующем матче «Реал Сосьедад» сыграет против «Вильярреала». Встреча пройдет в рамках чемпионата Испании.

Ранее тренер «Реала Сосьедад» выделил Захаряна после матча Лиги чемпионов.