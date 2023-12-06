Гимнаст Нагорный показал отжимания вниз головой

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике 2020 года Никита Нагорный в социальных сетях опубликовал видео тренировки со своей супругой Дарьей Нагорной (в девичестве — Спиридоновой. — прим. «Газеты.Ru»).

На видео спортсмен выполняет отжимания из положения вниз головой, в то время как жена придерживает его за ноги.

В активе Нагорного, помимо золота Олимпийских игр Токио, есть восемь побед на различных чемпионатах Европы и три медали высшего достоинства чемпионата мира 2019 года по спортивной гимнастике — в немецком Штутгарте он выиграл золото в опорном прыжке, многоборье и командном турнире. Также спортсмен с декабря 2020 года занимает пост начальника главного штаба всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Нагорная в 2015 году стала чемпионкой мира в соревнованиях на брусьях. В 2016 году спортсменка выиграла серебро Игр в командном первенстве.

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