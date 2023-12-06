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Смолов похвалил сериал «Слово пацана»

Нападающий «Динамо» Смолов похвалил сериал «Слово пацана»

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов в интервью «РБ Спорт» заявил, что с интересом наблюдает за развитием сюжета в сериале «Слово пацана».

Футболист заявил, что надеется на отсутствие санкций в отношении сериала со стороны властей и что у зрителей будет возможность увидеть концовку истории.

«Мне очень нравится сериал. Надеюсь, что его не запретят. По крайней мере, до окончания первого сезона, что все серии выпустят. Романтизация бандитизма? Сейчас появляются статьи, пытаются сказать, что сериал повлиял на молодежь, что она стала делиться на группировки и выяснять отношения. Но я думаю, что конфликты существовали и до выхода сериала, их не очень уместно связывать.

Сериал классный, правдоподобный», — заявил Смолов.

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября, а заключительный эпизод должен выйти 21 декабря.

Ранее футболист Эдгар Севикян объяснил решение отказаться от сборной России сердцем.

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