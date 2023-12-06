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«Зенит» стал продавать билеты на матчи в кредит

«Зенит» объявил о старте продаж билетов и абонементов на матчи в кредит

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ФК «Зенит»

Пресс-служба петербургского «Зенита» в своем Telegram-канале объявила о старте продаж билетов и абонементов на матчи в кредит.

Минимальная сумма покупки для оформления кредита составляет 2000 рублей, срок погашения займа может варьироваться от шести месяцев до трех лет.

«Это прекрасная возможность позволить себе лучшее — и посетить бизнес клубы «Газпром Арены», где вас ждут самые комфортные места на стадионе и рестораны с премиальным обслуживанием, развлекательной программой и автограф-сессиями игроков клуба», — говорится в заявлении.

3 декабря «Зенит» уступил «Локомотиву» со счетом 1:3. Максим Глушенков открыл счет в начале встречи, Матео Кассьерра восстановил равновесие еще до перерыва. Во втором тайме за «железнодорожников» забивали Максим Глушенков и Наир Тикнизян.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидерство вновь захватил «Краснодар», который обыграл «Оренбург» со счетом 2:1. «Зенит» после поражения от «железнодорожников» скатился на вторую строчку. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов». «Локомотив» делит четвертое место с ЦСКА и «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Спартак» организовал закрытую встречу.

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