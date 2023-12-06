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Российские хоккеисты набрали семь очков в матче НХЛ

Три очка форварда Тарасенко помогли «Оттаве» победить «Рейнджерс» в матче НХЛ

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Хоккей России/Twitter

«Оттава Сенаторз» встречалась с «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла в столице Канады и завершилась со счетом 6:2 в пользу «Сенаторз».

В составе победителей голами отметились Брэди Ткачук (дубль), Клод Жиру, Владимир Тарасенко (дубль) и Дрейк Батерсон. Тарасенко прервал безголевую серию, которая продолжалась 13 игр чемпионата подряд. В матче с «Рейнджерс» он также отметился результативной передачей и был признан второй звездой встречи. Защитник «Оттавы» Артем Зуб отличился двумя голевыми передачами.

В составе «Рейнджерс» шайбы забросили Артемий Панарин и К'Андре Миллер. На счету Панарина также ассист. В его активе 37 баллов (16+21) в 24 матчах чемпионата. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 29 бросков из 34.

«Оттава» набрала 20 очков, но осталась на последней строчке в Восточной конференции. «Рейнджерс» продолжает лидировать. В активе команды 37 баллов.

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