Булыкин о матчах в непогоду: футболисты потом в отпуске отогреются на теплых курортах

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об условиях проведения футбольных матчей в России в конце года. Его слова передает Legalbet.

«Пару туров в году приходится играть в экстремальных условиях, вынуждены терпеть мороз, снегопады. Футболисты потом в отпуске отогреются где-то на теплых курортах. В футболе не так много комфортных погодных условий: то жарко, то дождь, то снег, то холодно.

Самое экстремальное в России было, когда играешь на «картофельном» поле. Бывало, и в воде играл. В сугробах тоже играл, терпели, ничего страшного. А так, футболисты могут побегать полтора часика», — сказал Булыкин.

В 17-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) были под угрозой переноса матчи «Ростова» и ЦСКА, а также «Локомотива» и «Зенита» из-за обильного снегопада в Москве. Первая игра состоялась в намеченное время, вторая — была перенесена на полчаса. Туром ранее «Спартак» в Калининграде встречался с «Балтикой». Тогда руководители лиги не предусмотрели использование яркого мяча для удобства спортсменов и четкости видеотрансляции.

Ранее экс-игрок «Зенита» заявил, что команде пойдет на пользу уйти на перерыв на втором месте.