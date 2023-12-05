МОК призвали принять решение о допуске нейтральных спортсменов из России к ОИ

Международные федерации попросили Международный олимпийский комитет (МОК) допустить нейтральных атлетов из России к участию в Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

«Представители международных федераций летних видов спорта обратились к МОК с просьбой объявить правомочными для участия в Олимпийских играх в Париже 2024 года тех нейтральных спортсменов, которые прошли квалификацию или будут квалифицироваться», — говорится в сообщении.

Сообщается, что международные федерации попросили как можно скорее принять решение по допуску россиян, чтобы организовать квалификационные турниры к ОИ.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Окончательное решение о допуске россиян на Игры еще не принято. Олимпиада стартует в июле 2024 года.

Ранее сообщалось, что российскому спортсмену отказали в нейтральном статусе из-за лайков постов с Z-символикой.