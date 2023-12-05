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Названа температура воздуха, при которой опасно играть в футбол

Врач Резепов заявил, что при температуре ниже -10 риск травматизма повышается

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Бывший врач московских ЦСКА и «Локомотива» Александр Резепов в комментарии Legalbet назвал температуру воздуха, при которой нельзя играть в футбол.

«Температура температуре рознь. Может быть -15, солнечно и не ветрено, но когда -15 с сильным ветром и снегом, то это другая ситуация. Есть такое понятие, как ощущение. Считаю, что до -10 — это еще куда ни шло, но если ниже, то риск травматизма и заболеваний сильно повышается», — заявил врач.

4 декабря президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что все клубы чемпионата высказались за то, чтобы играть свои матчи 18-го тура и принимать решение о возможных переносах в рамках текущего регламента, то есть после замера температуры главным судьей перед матчем.

Матчи 18-го тура РПЛ пройдут с 8 по 10 декабря. В Москве в эти сроки состоятся два матча — 8 декабря «Локомотив» сыграет с екатеринбургским «Уралом», а 9 декабря столичный «Спартак» — с самарскими «Крылья Советов». В эти дни в Москве ожидается от 13 до 18 градусов мороза.

После 17-го тура лидером чемпионата России с 35 очками является «Краснодар». Вторым идет петербургский «Зенит», набравший 33 балла.

Ранее игроки «Рубина» провели матч РПЛ в не согласованной лигой форме.

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