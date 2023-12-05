Концерт Тейлор Свифт может помешать борьбе «Лиона» за выживание в Лиге 1

Французский футбольный клуб «Лион», в случае попадания в зону вылета в Лигу 2, не сможет сыграть стыковой матч на домашнем стадионе. Об этом сообщает Le Progres.

«Лион» проваливает сезон и находится на последнем, 18-м, месте чемпионата Франции. Команда набрала семь очков в 13 матчах.

В чемпионате Франции команда, которая занимает по итогам сезона 16 место играет переходные матчи с одним из представителей Лиги 2 (определяется турниром плей-оф между третьей, четвертой и пятой командой).

Согласно календарю нынешнего сезона, представитель Лиги 1 принимает соперника по переходным матчам 3 июня, что совпадает с датой концерта американской певицы Тейлор Свифт на домашней арене «Лиона». Перенести концерт будет практически невозможно по финансовым соображениям, поэтому не исключается вариант, что «Лиону» придется искать другой стадион.

В следующем туре Лиги 1 «Лион» на выезде сыграет с «Марселем». Матч пройдет 6 декабря, начало в 22.45 по московскому времени.

Ранее звезда «Милана» пришел в юбке на церемонию награждения в Италии.