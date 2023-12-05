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Российский форвард «Вашингтона» пропустит матч регулярного чемпионата по решению тренера

Российский форвард «Вашингтона» Кузнецов пропустит матч с «Аризоной»

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Michael Miller/Wikimedia

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов пропустит матч регулярного чемпионата с «Аризоной» по решению тренерского штаба. Об этом передает The Hockey News.

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери назвал это «ментальной перезагрузкой» для российского нападающего.

В прошлом матче «Вашингтона» против «Вегаса» Кузнецов был по ходу игры переведен в четвертое звено, а в конце встречи перестал появляться на льду. «Вашингтон» уступил со счетом 1:4.

Встреча между «Вашингтоном» и «Аризоной» пройдет 5 декабря. Команды выйдут на лед в 5:00 по московскому времени. В последний раз команды встречались 20 января 2023 года. В том матче «Вашингтон» победил со счетом 4:0, а Кузнецов отметился двумя результативными передачами.

В турнирной таблице Восточной конференции «Вашингтон» занимает седьмое место, набрав 26 очков. «Аризона» выступает в Западной конференции. Команда идет на седьмой строчке, имея в активе 26 набранных очков.

Ранее тренер «Вашингтона» объяснил, почему разлучил Александра Овечкина и Кузнецова.

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