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Канадский журналист заявил, что Овечкин может запятнать свое наследие

Журналист TSN Макленнан: Овечкин может запятнать свое наследие

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MSG Network

Журналист канадского издания TSN Джейми Макленнан считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин может запятнать свое наследие, если будет гнаться за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

«Если Овечкин будет играть до 42-43 лет, чтобы побить рекорд Гретцки, запятнает ли это его наследие? Запятнает в краткосрочной перспективе. Гретцки забил девять голов в своем последнем сезоне. Не думаю, что это запятнало его карьеру», — сказал Макленнан.

В ночь на 3 декабря по московскому времени «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Вегас Голден Найтс» (1:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). 38-летний россиянин второй раз в сезоне провел шесть матчей подряд без заброшенных шайб.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 21 матч, отметившись пятью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами.

Отставание россиянина (827 голов) от Уэйна Гретцки (894), который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

Ранее американский журналист заявил, что ненавидел Овечкина.

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