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В Африке футбольный матч начался с исполнения гимна России

Daljir Media: в Буркина-Фасо футбольный матч начался с исполнения гимна России

Любительский футбольный матч в Буркина-Фасо начался с исполнения гимна России. Об этом сообщает Daljir Media.

Издание выложило в соцсети Х видеозапись начала матча в Буркина-Фасо. Перед выходом на поле футболисты слушают гимн России, у кромки поля установлены флаги РФ.

Глава отдела по связям с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре в комментарии Sport24 заявил, что матч, перед которым звучал российский гимн, не является официальным.

«На всех кольцевых развязках в Уагадугу и других городах нашей страны рядом с флагами Буркина-Фасо, Мали и Нигерии всегда висит российский флаг. Мы уважаем Россию и для нас вы друзья, но на матчах местного чемпионата звучит гимн Буркина-Фасо», — заявил Траоре.

Он отметил, что гимн России возможен в случае матча между национальными сборным стран.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор россияне проводят только товарищеские матчи.

Ранее тренер заявил, что Европа приползет к России.

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